【本日の見通し】イラン情勢をにらみながらの展開 昨日の市場でドル円は一時159円台まで上昇も、その後ドル売りが出る展開が見られた。月曜日の海外市場でトランプ発言を受けたドル安が進み、一時158円台前半までドル売り円買いとなったが、イラン紛争への警戒感が継続する中でじりじりと反発。NY市場に入って159.19円まで上値を伸ばした。しかし、米国側のイラン紛争終結に向けた姿勢が報じられたこともあって、NY市場