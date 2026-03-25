東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.70高値159.19安値158.28 160.08ハイブレイク 159.63抵抗2 159.17抵抗1 158.72ピボット 158.26支持1 157.81支持2 157.35ローブレイク ユーロドル 終値1.1608高値1.1628安値1.1557 1.1709ハイブレイク 1.1669抵抗2 1.1638抵抗1 1.1598ピボット 1.1567支持1 1.1527支持2 1.1496ロ&#12