プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が２４日、ＦＭヨコハマの「ＰＲＩＭＥＴＩＭＥ」（月曜〜木曜・午後７時）に生出演した。番組では、藤波が１月２６日に出版したトレーニング本マッチョ・ドラゴン式トレーニング古希でも闘える体づくり」（ホーム社。税込み・２３１０円）を紹介した。さらに藤波が主宰する「ドラディション」が５月２２日に後楽園ホールでデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶ