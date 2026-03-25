◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦となる敵地・ドジャース戦前に取材に応じ、シーズンへ向けた意気込みを口にした。雄星は「ＷＢＣがあって早い仕上げをしましたけど、チームとしては１試合しかエンゼルスに帰ってきて投げていないですけど、状態はいいんじゃない