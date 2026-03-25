日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）が25日までに自身のインスタグラムを更新。初の釣りロケショットを投稿した。自身のインスタグラムで「#釣り」「#ZIP」とハッシュタグからつづり始めた。「今年のはじめに、山下健二郎さんと初の釣りロケをしました！」と三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマー・山下健二郎との釣りロケ2ショットを公開した。最後に「新年度からは、木曜日が山下健二郎さん」と締め