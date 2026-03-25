アメリカとイランの協議をめぐり、トランプ政権は、イランとの間でまず1か月間の停戦を宣言し、その間にアメリカが要求する15項目の条件について協議する構想であると、イスラエルメディアが報じました。イスラエルメディアは24日、複数の情報筋の話として、アメリカは、▼イランとの戦闘終結に向けてまず1か月の停戦を宣言し、▼その期間中に、アメリカが要求する15項目の条件について協議したい考えだと報じました。トランプ大統