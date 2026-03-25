bb.q オリーブチキンカフェでは、2026年3月19日から31日まで、期間限定商品「お花見チキンボックス」を販売中です。ボリューム満点のボックスがお得に春のお花見シーズンに合わせ、人気の「骨なしモモ黄金フライドチキン」や「ヤンニョムチキン」、5種類のディップソースで楽しめる「チキンフィンガー」と「フライドポテト」を詰め合わせたボリューム満点のチキンボックスが登場。複数人でもシェアしやすく、好みに合わせて本格韓