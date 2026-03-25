サンドイッチチェーンのサブウェイでは、2026年3月25日から29日まで、年に一度の創業祭を開催しています。王道と新作のセットをお得に味わえる！今年の創業祭は、例年3日間のところ5日間に拡大。対象メニューは「BLT＋クッキードリンクセット」です。スモーキーなベーコンと香辛料を効かせたセミドライソーセージの存在感がバツグンの「BLT」と、外はサクッ・中はしっとり食感の「クッキー」、好きなドリンクのセットが、通常価格9