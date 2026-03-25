7月10日に公開されるスティーヴン・スピルバーグ監督の新作映画『ディスクロージャー・デイ』の新予告が公開された。 参考：スピルバーグ新作『ディスクロージャー・デイ』7月10日公開決定特別映像＆ビジュアルも 本作は、スピルバーグが監督を務めるSF大作。デヴィッド・コープがスピルバーグの原案をもとに脚本を手がけた。コープはこれまでスピルバ