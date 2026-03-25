○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の議事要旨 ０９：３０豪・消費者物価指数 １４：００日・景気動向指数（改定値） １６：００英・消費者物価指数 １６：００英・小売物価指数 １８：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・輸出入物価指数 ２１：３０米・経常収支 ※米・５年物国債入札 ○決算