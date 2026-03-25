２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７０銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２１銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安だった。 一部で「トランプ米大統領はイランとの合意を望んでいるが、協議の成功は見込み薄だとイスラエル政府高官が述べた」と報じられたことなどから「有事のドル買い」が先行。ウォ