4月24日よりテレビ朝日系で放送がスタートする白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』に新川優愛が出演することが発表された。 参考：庄司浩平、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定白洲迅を公私ともに支える“弟系後輩”に 本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るた