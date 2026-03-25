２５日の東京株式市場は上値指向が続き、日経平均株価は続伸する公算が大きい。５万３０００円大台ラインを突破し、展開次第では５万３０００円台半ばまで水準を切り上げる場面もありそうだ。前日は日本株を含むアジア株市場が総じて上昇したが、欧州でも強弱観が対立するなか取引後半は強含みで推移する市場が多かった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に終結のメドが立たず、引き続き原油市況が高止まりするなか積極