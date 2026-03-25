「恋は盲目」と言われるが、恋をしているときのドキドキは気持ちの問題だけではないかもしれない。精神科医のTomy氏が、恋から愛へと移り変わる心のプロセスを脳内物質の視点から読み解く。※本稿は、精神保健指定医の精神科医Tomy『愛の処方箋』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。「神経伝達物質」と「愛」はどのような関係にあるのか神経伝達物質とは、神経細胞間の情報のやりとりを行っている物質です。非常に多くの