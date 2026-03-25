2026年首都圏中学入試が終わった。26年入試の3つの大きな特徴的な傾向の一つである「付属校離れ」について、MARCH系列校を中心に考えていきたい。まずは「世田谷」が加わり4校体制になった明治大学を取り上げる。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）MARCHの付属校に起きた異変2026年首都圏中学入試では、3つの大きな特徴的な出来事があった。26年特有の事情として挙げられる女子受験生への「サンデーショック」について