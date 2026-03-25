昭和の時代からずっと売れ続けてきたスーパーカブ。初代のパッケージを考えたのはあの本田宗一郎氏であり、驚くことに70年経った今もほとんど変わっていません。「俺の代でカブを変えてやる」――ホンダの歴代社長が口を揃えてそう宣言し、そして誰一人として成し遂げられなかったといいます。なぜ70年近く、あの車体は変わらないのか。そしてカブは将来どうなっていくのか？開発責任者にじっくり話を聞いてきました。（コラムニス