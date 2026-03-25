北中米ワールドカップで、日本代表サッカー史上初の快挙が起こるかもしれない。21歳（現在は20歳）のFWが、２人も本大会メンバー入りする可能性があるのだ。これまで、いわゆるストライカーポジションでは、1998年のフランス大会に出場した城彰二氏の22歳が最年少だ。一人は、昨年11月のガーナ戦で一足先に代表デビューを飾ったシント＝トロイデンの後藤啓介。ベルギーで今季10ゴールの得点力だけでなく、高さと速さを兼備し