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― ダウは84ドル安と反落、イラン戦争の長期化を警戒、原油・金利上昇も重石 ― ＮＹダウ 46124.06 ( -84.41 ) Ｓ＆Ｐ500 6556.37 ( -24.63 ) ＮＡＳＤＡＱ 21761.89 ( -184.87 ) 米10年債利回り4.365 ( +0.023 ) ＮＹ(WTI)原油 92.35 ( +4.22 ) ＮＹ金 4402.0 ( -5.3 ) ＶＩＸ指数26.95 ( +0.80 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52420 ( +180 ) シカゴ日経225