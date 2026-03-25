JR北海道は午前6時から運転を見合わせていたJR千歳線と函館線の一部区間が午前7時半ごろから運転を再開したと発表しました。道路こ線橋から鉄片などの落下物がありましたが、点検の結果、安全が確認されたということです。【運転再開】・函館線 札幌～江別間（上下線）・千歳線 札幌～千歳間（上下線）運転見合わせの影響で快速エアポートや特急列車などあわせて50本が運休しました。