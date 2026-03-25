中国のSNS・小紅書（RED）に12日、「日本人がこうするのを見るたびに、私は我慢できなくなる」と題する投稿があった。日本在住だという投稿者の男性は、ごみ収集場所の資源ごみの写真をアップしており、牛乳などの紙パックがきれいに広げてまとめられている様子が写っている。男性は「これが資源が不足している国の教育なのだろう」とつづっている。この投稿に、中国のネットユーザーからは「日本のごみリサイクル率は20％くらいし