ドジャースがまもなく開幕戦を迎えるのを前に大谷翔平選手らを描いた新たな巨大壁画がロサンゼルス近郊に登場しました。【映像】日本人三選手が投球するアニメーション壁画の名前は「サムライ・オブ・ザ・ダイヤモンド」。高さ40メートルほどのビッグサイズでお披露目会には数百人が集まりました。スマートフォンをかざすと、日本人三選手が投球しチームが勝利するアニメーションが流れる仕様になっていて、ワールドシリー