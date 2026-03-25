大リーグ公式サイトは、オープン戦で好成績を残し、レギュラーシーズンでも活躍が期待される選手として、打者7人、投手7人を特集した。投手では、フィリーズの左腕クリストファー・サンチェスやレイズの左腕シェーン・マクラナハンらが名を連ねる中、メッツの千賀滉大（33）も選出されている。千賀はオープン戦で防御率1.86、WHIP0.72、9回2/3で11奪三振と、圧倒的な内容を披露した。「千賀は完全復活したのか？」――記事はそ