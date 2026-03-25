世界的なエネルギー危機を受け、中央ヨーロッパのスロベニアではガソリンの購入制限が導入されました。【映像】スロベニアのガソリンスタンドロイター通信によりますと、スロベニア政府は22日からガソリンスタンドで1日に給油できる燃料を自家用車で50リットル、商用車で200リットルに制限する措置を開始しました。ゴロブ首相は声明で「スロベニアには十分な燃料がある」と強調していますが、世界的なエネルギー危機による燃