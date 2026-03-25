戦闘の終結に向けてイランの最高指導者がアメリカとの交渉に同意したと報じられました。【映像】アメリカとの交渉に同意したモジタバ氏イスラエルメディアは24日、情報筋の話として最高指導者のモジタバ師がイランが提示する条件に基づき戦闘を早期終結させるためアメリカとの交渉に同意したと報じました。この決定をアラグチ外相がトランプ政権のウィトコフ中東担当特使に密かに伝えたということです。トランプ大統領は先