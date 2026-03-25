スマホからAIにPC作業を依頼できる新機能がきました Image: Anthropic Claudeへの乗り換えも視野に入るでしょう。2026年3月24日、AnthropicのAI「Claude」に新しいコンピュータ利用機能（AIが画面を見てPCを操作する機能）が実装されました。スマホから「これをやって」と頼むと、Claudeが手元のパソコンでアプリを開き、どんどん作業を進めます。デスクで自分がやる作業を、スマホから任せ