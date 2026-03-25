春は「始まりの季節」と言われますが、特に環境の変化が重なる3月から4月にかけては、理由のない不安や焦りに包まれる人も多いものです。今回は、そんな季節の変わり目に関する、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 毎年やってくる、春の「新生活ブルー」 私は昔から、環境の変化にとても敏感なタイプで、3月から4月にかけてのこの時期が、どうしても苦手です。 社会人になってからは、人事異動や新しい