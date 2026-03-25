帰宅前にペットカメラをのぞいてみると…？そこに映っていた愛猫の予想外な姿が、尊いと反響を呼んでいます。話題の投稿は2万4000件以上の「いいね！」を獲得し「平和や…。この平和を守るためなら、お仕事がんばれるね」「こんなふうに過ごせるのも飼い主さんが働いてくれるから…」「働きがいってもしかしたらこういうことなのかもしれない」とのコメントが寄せられていました。 【写真：仕事を終えて『ペットカメラ』を見たら