頑張った日のご褒美や、ちょっと贅沢したい日のスイーツを探すなら、【ローソン】のスイーツコーナーをチェックしてみて。クリームがたっぷり入って、自分へのご褒美として文句ナシの「ご褒美スイーツ」に出合えるはず。そこで今回は、クリーム好きさんにもおすすめできる、ローソンのご褒美スイーツをご紹介します。 コクがある軽い口どけのクリームがたっぷ