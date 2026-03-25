猫ちゃんと過ごす平日の朝を紹介した動画が話題です。動画には「にゃんこアラームはすぐ目が覚めますよね」「️癒されました」等のコメントが寄せられ5万2千回以上再生されているようです。 【動画：朝４時、ネコに起こされた結果→大変そうだけど癒される『平日のルーティーン』】 とある平日の朝 YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」に投稿されたのは、猫のたっちゃんとみちこちゃんと飼い主さ