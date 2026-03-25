イングランド代表のSNS投稿に脚光イングランド代表は3月のインターナショナルマッチで27日にウルグアイ代表、31日に日本代表と対戦する。同国代表チームのSNS投稿に日本のサッカーファンが「熱い」と反応している。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは8戦全勝、欧州勢最速で北中米ワールドカップ（W杯）本戦出場権を獲得した。最新のFIFAランキングでは4位。今季31得点でゴールデンシュー争いでトップを独走するFWハリ