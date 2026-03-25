米メディアがパワーランキングのトップ20を公開アメリカメディア「スポーツ・イラストレイテッド」が北中米ワールドカップ（W杯）出場国のパワーランキングのトップ20を公開した。森保一監督率いる日本代表は17位にランクインした。日本は今大会のアジア予選で圧倒的な強さを見せ、史上最速となる3試合を残した時点で本戦出場権を獲得。初出場の1998年フランスW杯から8大会8度目の出場となる。最新のFIFAランキングでは19位で