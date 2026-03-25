クロアチアリーグで決まったゴールが話題クロアチア1部イストラは現地時間3月20に行われたリーグ戦のNKヴァラジュディン戦で2-1の逆転勝利を収めた。試合は前半にリードを許す苦しい展開となったが、終盤の連続ゴールで勝ち点3を獲得。クロアチア紙「ユタルニ・リスト」は「HNL（クロアチア1部）の歴史上、最も奇妙なゴールのひとつがイストラに勝利をもたらした」と驚きを持って報じている。ホームのイストラは序盤にチャンス