Aさん（30代女性）は時短勤務での仕事をしながら3歳と生後3カ月の子どもを育て、昨年から完全二世帯住宅で義理の両親と同居している。義父は進行性の難病で要介護3状態で、さらに義母は脳卒中で倒れ、現在は要介護5状態で入院中。義母の退院期限が迫る中、夫は「このまま入院生活を続けると精神的によくない」として、自宅での介護を望んでいるようだ。 【調査結果】老人ホームに入居するきっかけ しかしAさんは、2人の幼