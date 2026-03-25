アイドルグループ・Rain Treeの加藤柊が23日、自身のインスタグラムで手話技能検定4級に合格したことを報告した。 【写真】手には努力の証しひとつくくりの髪がキュートな現役大学生アイドル 「手話技能検定4級に合格しました」と伝えた加藤。きっかけは大学の授業だったと明かし、「授業で学んでから手話の楽しさを知り勉強を続けていて今回初めて受験してみました！」と経緯を説明。「今後のお仕事にも繋げ