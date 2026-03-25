世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、劇場映画にとどまらず、多彩なドラマシリーズを次々と世に送り出し、エンターテイメント史を塗り替えてきたマーベルの最新ドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』のシーズン2が3月2５日（水）よりディズニー公式動画配信サービス ディズニープラスで独占配信。日本版声優、続投決定し、彼らが息を吹き込んだ、血と暴力だらけの“衝突”を予感させる日本版予告が解