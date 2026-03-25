記事ポイントココ・シャネルの美学と北欧文化を融合した世界展開のデザイナーズ家具ブランド自社工場での一貫生産体制により、1点からのフルオーダーに対応2026年2月20日に青山ショールームをオープン（予約制） coconordic Japan が、デザイナーズ家具ブランド「coconordic（ココノルディック）」の青山ショールームを2026年2月20日（金）にオープンしました。ココ・シャネルの美学に共鳴して誕生した同ブランドは、ハワイや