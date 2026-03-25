Stack Overflowは情報技術やプログラミング技術に関するナレッジコミュニティであり、世界中の開発者による多様な質問と回答が集積されています。Firefoxなどの開発で知られるMozillaが設立したAI開発企業の「Mozilla.ai」が、AIエージェント向けのStack Overflowといえるプロジェクト「cq」について発表しました。cq: Stack Overflow for Agentshttps://blog.mozilla.ai/cq-stack-overflow-for-agents/GitHub - mozilla-ai/cq: An