記事ポイント学生主体のサークルと企業が正式なMOUを締結した新しい産学連携モデルドローン撮影案件や屋内ドローンショーなど実務プロジェクトに学生が参画知的財産の取り扱いや安全配慮のルールも明文化 おしんドリームと中央大学ドローン研究会が、ドローン分野における連携に関する覚書（MOU）を締結しました。学部や研究室ではなく、学生主体のサークルと民間企業が正式な覚書を交わす新しい産学連携のかたちです。学生が