◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１７００メートル）３歳ダート３冠に直結する、第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２は２５日、大井１７００メートルで行われる。７頭（ＪＲＡ４、南関東３）の少頭数だが強者がそろった。本命は、ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３を制し、全日本２歳優駿・ＪｐｎＩでも２着の牝馬タマモフリージア。２４年にダートグレード競走に昇格以降では初の牝馬制覇を飾り、南関