山形県東根市で24日に発生した山林火災は、25日早朝から陸上自衛隊のヘリなどが出動し、消火活動が続いています。県によりますと、鎮火には至っていないものの、25日朝の段階では火が燃え広がっている状況ではないということです。この火事は24日午後1時半過ぎ、東根市東根甲の山中で、付近で農作業中の男性から119番通報があったもので、24日午後9時の時点でおよそ10ヘクタールが焼けています。これまでのところけが人はい