モデルでタレントの貴島明日香が沖縄を訪れた際の様子を公開し反響を呼んでいる。２５日までに自身のインスタグラムで「沖縄の竹富島に行ったときのＹｏｕＴｕｂｅを更新しました」と書き出し、上下白黒の水着姿で海辺を散策する様子や、ロングヘアをゆるやかに巻いて髪にハイビスカスを付け、全身紺系のコーデで竹富島を堪能する様子などをアップ。「竹富島は本当に時間がゆっくり流れていて、心から癒されたなぁ。夜は流れ星