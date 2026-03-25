記事ポイントkmグループが2025年に路上寝込み者等を270件保護うち189件で各警察署長から感謝状を受領2023年11月の活動開始から累計348件の保護実績 国際自動車が、kmグループによる「路上寝込み者等の保護」活動の2025年実績を報告しています。東京の街を走るkmタクシーの乗務社員が、日常業務の中で街の安全を守る取り組みです。 国際自動車「路上寝込み者等の保護活動」2025年実績報告 活動主体：kmグルー