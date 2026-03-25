俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：154月24日スタート）に、俳優の新川優愛が出演することが発表された。【写真】”サレ夫”役の白洲迅＆”悪女”桜井日奈子国内累計１億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐