HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、未経験のAOI（大谷碧空・19歳）が目を見張るようなパフォーマンスを見せた。【映像】歌・ダンス未経験の19歳女優の妖艶パフォーマンス3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。AOIが所属するCチームは、KATSEYEの「Debut」を披露した。ドラマを中心に俳優として活躍し、自身の魅力を「唯一無二だと思