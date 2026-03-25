オープンAIと動画生成AIサービス「Sora（ソラ）」のロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは24日、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIが、動画生成AIサービス「Sora（ソラ）」の提供を終了すると報じた。人気アニメのキャラクターに酷似したキャラの動画が作成できると話題になり、著作権保護やクリエーターの権利に対する懸念も広がっていた。年内に