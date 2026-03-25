3月25日からチェコ・プラハで開催する世界フィギュアスケート選手権。「世界一」の称号と来年の世界選手権の出場枠がかかった、今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。この大会に、2度目の出場を果たすのが佐藤駿（22）。ミラノ・コルティナ五輪団体銀・個人で銅メダルを獲得している。団体戦のトリというプレッシャーを見事にはねのけた佐藤。前回の世界選手権をきっかけに、今シーズン「自信がついた」という。初出場した佐藤のミ