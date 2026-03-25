防衛省が小笠原諸島の南鳥島に早ければ6月にも地対艦ミサイルの発射装置などを展開する方針を固め、24日に東京都などに伝えたことがわかりました。【映像】12式地対艦ミサイル（実際の映像）防衛省は南鳥島に陸上自衛隊「12式地対艦ミサイル」の発射訓練場の整備を進めています。国内では射程が40キロ程度の訓練しかできないため、2027年度以降に南鳥島から洋上に向けた射撃訓練も計画しています。その事前準備として道路