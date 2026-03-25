スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役引退した妹、高木美帆（31）とのツーショットを公開した。「先日の本のイベントでファンの方に頂いた手作りポーチ見た瞬間え！？すごくない！？ってなりました」とつづり、スケート靴がデザインされたポーチを持つ美帆さんとのショットをアップした。「私は緑が好きでスケート靴も緑と白カラーだったんですけど