3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。2度目の出場となるのが、三浦佳生（20）だ。ともに出場するミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリストの鍵山優真（22）と、銅メダリストの佐藤駿（22）とは幼い頃から切磋琢磨してきた。“ランボルギーニ”と称されるハイスピードなスケーティングと、ダイナミックな4回転ジャンプが武器の三浦。2つ年上の2人のライバルを追い続け手にした初めてのオリンピ