ネットで愛犬用のレインコートを購入したという飼い主さん。早速、届いたレインコートを着せてみたら…まさかの結末が話題になっているのです。 まさかの落とし穴が…！？あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で218万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられました。 【写真：雨の日散歩のため『犬にレインコートを着せた』結果…『一旦考えさせて』思っていたのと違う光景】 ネット購入